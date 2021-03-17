Рабочие с лавиной снега упали с крыши пятиэтажки

В Нижнем Новгороде работники коммунальной службы упали с крыши здания вместе с лавиной снега. Видео инцидента опубликовано Telegram-каналом HUE.

Двое мужчин свалились с крыши пятиэтажного жилого дома, когда расчищали ее и оказались засыпанными кучей снега. Местные жители тут же бросились откапывать коммунальщиков. После спасения рабочих осмотрели медики. К счастью, они отделались ушибами, и госпитализации не потребовалось.