Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Появилось видео спасения упавших с крыши с лавиной снега рабочих 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
В Нижнем Новгороде работники коммунальной службы упали с крыши здания вместе с лавиной снега. Видео инцидента опубликовано Telegram-каналом HUE.
Двое мужчин свалились с крыши пятиэтажного жилого дома, когда расчищали ее и оказались засыпанными кучей снега. Местные жители тут же бросились откапывать коммунальщиков. После спасения рабочих осмотрели медики. К счастью, они отделались ушибами, и госпитализации не потребовалось.
Ранее сообщалось, что в Чите парашютист во время прыжка повис на хвосте вертолета.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рабочие с лавиной снега упали с крыши пятиэтажки
00:22
Рабочие с лавиной снега упали с крыши пятиэтажки
Происшествия
Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях
00:55
Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях
Происшествия
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
00:56
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
Происшествия Новости Москвы
Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане
00:20
Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане
Происшествия Пожары
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
00:20
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
Происшествия
«Отомстить за братьев»: боевик готовил взрыв в ТЦ
00:51
«Отомстить за братьев»: боевик готовил взрыв в ТЦ
Происшествия Криминал
Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах
01:07
Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах
Происшествия В мире
Мощный взрыв прогремел в США
00:54
Мощный взрыв прогремел в США
Происшествия США
Россиянин избил в лифте чужого ребенка
00:43
Россиянин избил в лифте чужого ребенка
Происшествия
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение