Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях

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Москва

Высаженных водителем из автобуса детей в метель сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Водитель автобуса в Красноярском крае высадил из транспортного средства детей в метель в «воспитательных целях». Видео инцидента появилось в распоряжении сетевого издания «ТВК Красноярск». Он произошел в районе населенных пунктов Георгиевка и Юрьевка.
Как сообщает источник, на протяжении нескольких недель добирающиеся до школы в соседнем селе дети на автобусе нажимали на кнопку «остановка» и не реагировали на замечания водителя. В итоге 12 марта после очередного аналогичного случая он высадил их на дороге. Школьникам пришлось добираться до учебного заведения пешком. Они прошли в метель 5 километров.
Этим случаем уже заинтересовались в прокуратуре. 15 марта в деревню приезжали сотрудники правоохранительного органа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ
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