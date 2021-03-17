Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях

Водитель автобуса в Красноярском крае высадил из транспортного средства детей в метель в «воспитательных целях». Видео инцидента появилось в распоряжении сетевого издания «ТВК Красноярск». Он произошел в районе населенных пунктов Георгиевка и Юрьевка.

Как сообщает источник, на протяжении нескольких недель добирающиеся до школы в соседнем селе дети на автобусе нажимали на кнопку «остановка» и не реагировали на замечания водителя. В итоге 12 марта после очередного аналогичного случая он высадил их на дороге. Школьникам пришлось добираться до учебного заведения пешком. Они прошли в метель 5 километров.