Россиянин избил ребёнка в лифте под видеокамерами 

Житель Перми с кулаками набросился на 10-летнего мальчика в лифте, сообщает группа «Закамск Лайф» в соцсети «ВКонтакте». У ребёнка остались синяки на лице, его отец активно ищет нападавшего.

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Петрострой» в Закамском районе города и попал на видео. На записи видно, как в лифте стоят трое подростков и что-то активно обсуждают. В какой-то момент один из них на секунду закрывает объектив камеры. Затем двери лифта открываются, заходит мужчина и с ходу начинает бить одного из мальчиков кулаками по лицу. После нескольких ударов нападавший начинает что-то говорить подросткам. Видео обрывается.

«Помогите найти это животное которое избило моего сына. Вы видите с какой агрессией он это делал и с какой силой», — написал автор видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Позже отец ребёнка отметился в комментариях. Он пояснил, что у его сына остались синяки на лице. По его словам, побои зафиксировали в травмпункте, в ближайшее время он планирует написать заявление в полицию.

Некоторые комментаторы предположили, что подростки получили «за дело»: якобы в подъезде компания школьников регулярно оставляет надписи на стенах. Отец пострадавшего заверил, что его сын к этому отношения не имеет. Еще один пользователь заявил, что в этот день видел подростков на улице — они обзывали мужчину, а затем убежали от него и спрятались в подъезде.

«Это пацаны маленькие у них это в крови бегать и безобразничать. И осуждать их не нужно как говорится сами судимы не будете», — написал отец пострадавшего мальчика.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что мужчине, поднявшему руку на ребёнка, следует устроить самосуд.

В июне прошлого года, как сообщал «Рамблер», в Краснярске 53-летняя женщина избила в лифте родную трехлетнюю внучку. Видео с инцидентом тогда вызвало широкий общественный резонанс. В ролике видно, как в кабину лифта заходит женщина и маленькая девочка, которая сразу же получает от взрослой спутницы сильную затрещину. Ребенок упал на пол, женщина нанесла еще несколько ударов, потом подняла его и надела ему капюшон на голову. Полицейские выяснили личность женщины: ей оказалась 53-летняя местная жительница, которая приходится бабушкой избитой девочке. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои».