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Пропавшую сотрудницу МВД в Хабаровском крае нашли мертвой 

Аргументы Недели 1 час назад
Пропавшую сотрудницу МВД в Хабаровском крае нашли мертвой
Фото: Аргументы Недели
31-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре была обнаружена мертвой. Об этом рассказали добровольцы, участвовавшие в поисковой операции. Тело Татьяны Маркиной, пропавшей 12 марта сотрудницы полиции, найдено 17 марта. Ранее сообщалось, что женщина вышла из дома на проспекте Первостроителей, с тех пор о месте ее нахождения не было известно. Сегодня тело опознал супруг комсомольчанки. У погибшей остались сын и дочь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину смерти женщины.
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Происшествия , Татьяна Маркина , МВД , Хабаровский Край
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