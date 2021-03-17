Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах

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21-летний житель США устроил кровавую расправу в нескольких СПА-салонах. Сначала он ворвался в заведение в округе Чироки и убил там трех человек. После этого он совершил нападение еще на два салона в штате Джорджия. В итоге жертвами злоумышленника стали 8 человек, еще несколько пострадавших были госпитализированы.

Мужчину удалось задержать, им оказался Роберт Аарон Лонг. Сейчас полицейские выясняют причины нападения. По некоторым сведениям, во всех СПА-салонах трудились работники азиатского происхождения.