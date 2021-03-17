60-летний педагог признался в совращении малолетних мальчиков

Филиппова задержали у дома в Токсово, где он живёт. По месту его жительства был проведён обыск. Правоохранители изъяли оргтехнику, цифровые носители, два пододеяльника с множественными биологическими следами. Задержанный уже признал свою вину. Известно, что Леонид Филиппов ни разу не был женат, детей у него нет. Он позиционирует себя как преподаватель-психолог, литературовед, редактор и публицист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военного снайпера обвинили в растлении 10-летней девочки. 19-летнего уроженца города Сарапул Удмуртской республики задержали на перроне Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Контрактник служит в военной части 02511 в районе Каменка. Согласно обвинению, на протяжении двух лет с 2017 по 2019 гг. у молодого человека были близкие отношения с маленькой девочкой. Она заявила, что в возрасте 10 лет ухажёр переспал с ней, вступив в интимные отношения. В задержании снайпера приняли участие удмуртские и петербургские оперативники. Обвиняемого этапировали на родину в город Сарапул. Если впоследствии суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.