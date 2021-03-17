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Москва

Россиянка подожгла восьмилетнего сына 

Артём Кульша 34 минуты назад
Россиянка подожгла восьмилетнего сына
Фото: РИА Новости
Жительница Курской области подожгла восьмилетнего сына во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Согласно версии следствия, позавчера вечером в доме в Железногорском районе между 31-летней женщиной и ее сыном возник конфликт. В ходе него подозреваемая вывела ребенка во двор, облила горюче-смазочным материалом и подожгла.
Некоторое время спустя она осознала содеянное, сбила пламя и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мальчика с термическими ожогами третьей степени.
Следователи Железногорского межрайонного следственного отдела СК возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и задержали ее.

«Будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении ведомства.

1 марта, как сообщал «Рамблер», на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя женщина во время парковки кроссовера «Тойота РАВ4» случайно совершила наезд на собственного ребенка, который находился позади авто вне поля зрения водителя. Мальчик скончался.
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Происшествия , СКР
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