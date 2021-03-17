Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области

"Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" выполнял рейс по маршруту посадочная площадка Визирный — Киренск. Через 10 км после взлета частично отказал двигатель, был произведен возврат на посадочную площадку. Посадка произошла благополучно, на борту были три члена экипажа и два пассажира. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.