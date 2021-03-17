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В Иркутской области совершил аварийную посадку Ми-8 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области
Фото: ТАСС
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" в среду совершил аварийную посадку в Киренском районе Иркутской области из-за отказа двигателя. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" выполнял рейс по маршруту посадочная площадка Визирный — Киренск. Через 10 км после взлета частично отказал двигатель, был произведен возврат на посадочную площадку. Посадка произошла благополучно, на борту были три члена экипажа и два пассажира. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.
Поселок Визирный — самый отдаленный населенный пункт Киренского района. С большой землей его связывает вертолетное сообщение.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Иркутск , Иркутская Область , Киренск
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