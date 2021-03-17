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Мужчина выпал из окна во время обыска в Москве

Алиса Селезнёва
47 минут назад
Во время обыска в квартире в Москве из окна выпал мужчина и разбился. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Агентство городских новостей «Москва».
Мужчина выпал из окна во время обыска в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По данным источника, инцидент произошел в районе Очаково-Матвеевское.
«Мужчина выпал из окна квартиры во время проведения в квартире обыска сотрудниками полиции. В результате он разбился насмерть», - рассказал он.
Проводится проверка на предмет совершения преступления по ст. 105 («Убийство»), ст. 110 («Доведение до самоубийства») и ст. 293 («Халатность») УК РФ, пояснил правоохранитель.
Погибший проходил по делу о вымогательстве и похищении человека группой лиц с применением оружия и находился под подпиской о невыезде, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.
Как сообщал «Рамблер», ранее под окнами дома на улице Барклая было найдено тело молодой москвички. Известно, что ночь перед трагедией погибшая провела в квартире своего 15-летнего знакомого.
СМИ выяснили, что девушка три дня назад сбежала из дома. Несколько дней она ночевала в подъезде, пока ее не выгнали местные жители. В квартире своего знакомого девушка осталась одна с двумя стаффордширскими терьерами. По сведениям журналистов, на теле погибшей был найден один след от укуса.
Происшествия,МВД,АГН "Москва",Москва,
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