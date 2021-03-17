Мужчина выпал из окна во время обыска в Москве

Как сообщал «Рамблер», ранее под окнами дома на улице Барклая было найдено тело молодой москвички. Известно, что ночь перед трагедией погибшая провела в квартире своего 15-летнего знакомого.

СМИ выяснили, что девушка три дня назад сбежала из дома. Несколько дней она ночевала в подъезде, пока ее не выгнали местные жители. В квартире своего знакомого девушка осталась одна с двумя стаффордширскими терьерами. По сведениям журналистов, на теле погибшей был найден один след от укуса.