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В центре Москвы в квартире дома XIX века фиктивно зарегистрированы 18 мигрантов 

ТАСС 1 час назад
18 мигрантов зарегистрировали в московской квартире
Фото: ТАСС
Сотрудники столичной полиции выявили фиктивную регистрацию 18 мигрантов в квартире дома на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские выявили двух гражданок 1974 и 1961 года рождения, осуществляющих массовую постановку на миграционный учет иностранцев по улице Садовая-Самотечная, дом 6, строение 1. Установлено, что на 15 марта по указанному адресу значатся зарегистрированными 18 мигрантов, которые фактически не проживают там", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, все граждане — приезжие из ближнего зарубежья. "Полиция по данному факту проводит проверку", — добавил он.
По улице Садовая-Самотечная, дом 6, строение 1 расположена городская усадьба Протасовых-Малич, выполненная в стиле модерн. Дом несколько раз перестраивался, в частности, в 1898 году по проекту Франца Шехтеля.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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