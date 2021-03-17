18 мигрантов зарегистрировали в московской квартире

Сотрудники столичной полиции выявили фиктивную регистрацию 18 мигрантов в квартире дома на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы . Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах

"Полицейские выявили двух гражданок 1974 и 1961 года рождения, осуществляющих массовую постановку на миграционный учет иностранцев по улице Садовая-Самотечная, дом 6, строение 1. Установлено, что на 15 марта по указанному адресу значатся зарегистрированными 18 мигрантов, которые фактически не проживают там", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, все граждане — приезжие из ближнего зарубежья. "Полиция по данному факту проводит проверку", — добавил он.

По улице Садовая-Самотечная, дом 6, строение 1 расположена городская усадьба Протасовых-Малич, выполненная в стиле модерн. Дом несколько раз перестраивался, в частности, в 1898 году по проекту Франца Шехтеля.