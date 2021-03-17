Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане

Татарстане подростки сожгли памятник Воину-освободителю. Установленный в городе Заинск в мае прошлого года к 75-летию Победы в Великой отечественной войне монумент сгорел вчера вечером. Власти города утверждали, что он был выполнен из огнеупорного материала — полимера.

В распоряжении Telegram-канала Life SHOT появилось видео, на котором запечатлено, как несколько несовершеннолетних людей поджигают на Вечном огне еловые ветви и венок. После этого огонь перекидывается на сам памятник.

По данному факту возбуждено уголовное дело.