Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане

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Москва

Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
В Татарстане подростки сожгли памятник Воину-освободителю. Установленный в городе Заинск в мае прошлого года к 75-летию Победы в Великой отечественной войне монумент сгорел вчера вечером. Власти города утверждали, что он был выполнен из огнеупорного материала — полимера.
В распоряжении Telegram-канала Life SHOT появилось видео, на котором запечатлено, как несколько несовершеннолетних людей поджигают на Вечном огне еловые ветви и венок. После этого огонь перекидывается на сам памятник.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Пожары
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