ФСБ задержала готовившего теракт мигранта в Адыгее

В Центре общественных связей (ЦОС) правоохранительного ведомства заявили журналистам, что задержанный – уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона. Он готовил теракт в местах массового скопления людей.
По адресу его проживания были обнаружены составные чати самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг «Исламского государства», карта Майкопа с отметками, средства связи, поддельные миграционные домкументы и т.д.
Сам предполагаемый террорист признался, что планировал взрыв в одном из городских торговых центров с целью «отомстить за братьев ИГ». В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело о приготовлении к теракту.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из общеобразовательных школ в Пензе. Преступление готовил 16-летний подросток. У него изъяли охотничье ружье, порох и средства связи с инструкциями по изготовлению самодельного взрывного устройства. Он планировал в апреле совершить теракт в своей школе, потому что испытывал неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и учителям.