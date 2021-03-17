ФСБ задержала готовившего теракт мигранта в Адыгее

В Центре общественных связей (ЦОС) правоохранительного ведомства заявили журналистам, что задержанный – уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона. Он готовил теракт в местах массового скопления людей.

По адресу его проживания были обнаружены составные чати самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг «Исламского государства», карта Майкопа с отметками, средства связи, поддельные миграционные домкументы и т.д.

Сам предполагаемый террорист признался, что планировал взрыв в одном из городских торговых центров с целью «отомстить за братьев ИГ». В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело о приготовлении к теракту.