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ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

РИА Новости
37 минут назад
Спецслужбы задержали в Адыгее сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"* за подготовку теракта, сообщает в среду ФСБ РФ.
"На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - говорится в релизе.
Дома у задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг "Исламского государства"*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".
В его гаджетах нашли "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста – поддельные миграционные документы.
Возбуждено уголовное дело о "приготовлении к террористическому акту". Когда именно прошло задержание, в релизе не уточняется.
* Террористическая организация, запрещена в России
Происшествия,Видео,ФСБ,Исламское государство,Республика Адыгея,
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