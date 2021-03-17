"На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - говорится в релизе.

Дома у задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг "Исламского государства"*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".

В его гаджетах нашли "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста – поддельные миграционные документы.

Возбуждено уголовное дело о "приготовлении к террористическому акту". Когда именно прошло задержание, в релизе не уточняется.