Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве

Автомобиль врезался в автобус на остановке в Москве . Инцидент произошел на улице Стромынка и попал в объективы камер наружного наблюдения. Запись дорожно-транспортного происшествия публикует телеканал «360».

На кадрах видно, как машина выезжает на тротуар и сбивает находящихся на остановке людей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, в том числе и женщина-водитель. Все они были отправлены в больницу с различными травмами. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.