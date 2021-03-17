Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Появилось видео ДТП с автомобилем и автобусом на остановке в Москве 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Автомобиль врезался в автобус на остановке в Москве. Инцидент произошел на улице Стромынка и попал в объективы камер наружного наблюдения. Запись дорожно-транспортного происшествия публикует телеканал «360».
На кадрах видно, как машина выезжает на тротуар и сбивает находящихся на остановке людей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, в том числе и женщина-водитель. Все они были отправлены в больницу с различными травмами. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
00:20
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
Происшествия
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
00:56
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мощный взрыв прогремел в США
00:54
Мощный взрыв прогремел в США
Происшествия США
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
00:25
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
Новости Москвы Происшествия
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
00:59
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
В мире Происшествия
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
00:42
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
Новости Москвы
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
00:17
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение