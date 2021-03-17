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Медведь погнался за жителем Нижневартовска и попал на видео 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Медведь бегал по улицам Нижневартовска за прохожими. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах, размещенных каналом, видно как мужчина убегает по тротуару от несущегося за ним медведя, а затем перебегает через дорогу. Медведь же попадает под колеса автобуса.
«По предварительным данным, медведь пойман. Он жив, его усыпили. Пострадавших нет», — цитирует представителя мэрии Нижневартовска URA.RU.
По предварительной информации, медведь сбежал из местной гостиницы, сейчас он находится на территории предприятия «Нижневартовскремсервис», территория которого оцеплена.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Сочи 11-летний мальчик погиб в результате нападения медведей. Ребенок забрел на земельный участок, арендованный одной из коммерческих организаций, и через незапертую калитку ограждения подошел к вольеру, в котором содержались два диких медведя. Животные напали на ребенка и убили его.
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Происшествия , Видео , РИА Ura.ru
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