Медведь погнался за жителем Нижневартовска и попал на видео 

Медведь бегал по улицам Нижневартовска за прохожими. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах, размещенных каналом, видно как мужчина убегает по тротуару от несущегося за ним медведя, а затем перебегает через дорогу. Медведь же попадает под колеса автобуса.

«По предварительным данным, медведь пойман. Он жив, его усыпили. Пострадавших нет», — цитирует представителя мэрии Нижневартовска URA.RU.

По предварительной информации, медведь сбежал из местной гостиницы, сейчас он находится на территории предприятия «Нижневартовскремсервис», территория которого оцеплена.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Сочи 11-летний мальчик погиб в результате нападения медведей. Ребенок забрел на земельный участок, арендованный одной из коммерческих организаций, и через незапертую калитку ограждения подошел к вольеру, в котором содержались два диких медведя. Животные напали на ребенка и убили его.