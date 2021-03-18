Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал итоговый отчет Управления гражданской авиации Ирана о причинах крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737 в январе 2020 года, в результате которого погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Кулеба заявил, что расследование Ирана не соответствует международной практике изучения таких дел, игнорирует доказательства, представленные Украиной, и делает субъективные выводы.

«То, что мы видели сегодня в опубликованном докладе, является ничем иным, как циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы», — заявил в Facebook украинский дипломат.

Он пообещал, что Киев будет отстаивать свою точку зрения по поводу данного ЧП, сообщает Reuters.

«Мы не позволим Ирану скрывать правду, мы не позволим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы сил и времени нам на это не потребовалось», — предупредил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Катастрофа произошла 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными с баз Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Две ракеты с промежутком в 20 секунд были запущены комплексом Тор-М1 российского производства, расположенным в деревне Бидганех к западу от Тегерана. Самолёт упал на землю в 15 километрах от аэропорта вылета. На борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Первоначально гражданские власти Ирана заявляли, что авиалайнер потерпел катастрофу по техническим причинам, отрицая, что самолёт мог быть сбит. В то же время ряд лидеров западных стран, ссылаясь на данные разведки, утверждали, что борт был сбит ПВО Ирана.

Через три дня после катастрофы иранские власти признали, что рейс 752 был атакован силами ПВО страны по причине «человеческой ошибки» в обстановке повышенной боевой готовности вооружённых сил, введенной в связи с возможным военным ответом США на ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Ираке.

Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

В итоге Тегеран заявил, что ЧП произошло из-за ошибки военного, вызванной некорректной работой радара, и отсутствия связи между оператором ПВО и его командованием.

«После тактического перемещения соответствующее подразделение ПВО не смогло скорректировать работу системы из-за человеческой ошибки, в результате чего оператор наблюдал за целью, летящей на запад от IKA (аэропорта), как за целью, приближающейся к Тегерану с юго-запада на относительно малой высоте», — говорится в заключительном отчете.

«Не получив одобрения или ответа из командного центра, оператор принял решение идентифицировать цель как вражескую, и выпустил ракеты по самолету вопреки установленной процедуре [при таких случаях]», — указывается в сообщении.

В прошлом месяце ООН также заявила, что объяснения иранского правительства содержат несоответствия. Отдельно украинская Генпрокуратура начала собственное расследование возможного умышленного удара по самолету.

Канада инициировала создание международной координационной группы для родственников жертв катастрофы, которую возглавил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. В группу также вошли представители Украины, Афганистана, Швеции и Великобритании. В начале марта нынешнего года Канада сообщила, что скоро обнародует результаты своих расследований.

Правительство Тегерана выделило $150 тыс. долларов на возмещение ущерба семьям жертв аварии и заявило, что несколько человек предстали перед судом в связи с катастрофой.

Украина ответила, что компенсация должна быть определена путем переговоров с учетом международной практики после установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности.