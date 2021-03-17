Россиянка попыталась сжечь восьмилетнего сына

По версии следствия, вечером 15 марта 31-летняя россиянка находилась вместе с сыном дома. Между ними произошла ссора, в ходе которой они вышли во двор, где женщина облила ребенка горючей жидкостью и подожгла. Осознав содеянное, мать сбила пламя и вызвала медиков. Мальчика с ожогами третьей степени госпитализировали.