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Москва

Большая часть территории Грузии оказалась обесточена из-за аварии на ЛЭП 

ТАСС и ещё 1 26 минут назад
Авария на ЛЭП обесточила большую часть Грузии
Фото: ТАСС
Авария на 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", по которой электроэнергия поступает из Турции в Грузию, обесточила большую часть территории республики. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании "Государственная электросистема Грузии".

"Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", которая связывает энергосистемы Грузии и Турции, прекратился импорт электроэнергии из Турции и ее подача большей части страны", — сказано в заявлении.

По данным "Государственной электросистемы Грузии", на данный момент ведутся восстановительные работы и поэтапное включение света.
Как передает корреспондент ТАСС в Тбилиси, свет погас в ночь на среду во многих районах города. В течение около получаса не работали уличное освещение и светофоры. На данный момент подача электроэнергии в Тбилиси постепенно восстанавливается. Между тем пользователи грузинского сегмента Facebook пишут, что свет погас и в городах Батуми, Кобулети, Кутаиси и Поти.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Батуми , Грузия , Кобулети , Кутаиси , Поти , Тбилиси , Турция
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