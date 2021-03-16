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В Татарстане сгорел дотла памятник воину-освободителю

РИА Новости
16 минут назад
В городе Заинск в Татарстане сгорел памятник воину-освободителю. Об этом пишет Бизнес-Online.
На ролике, заснятом очевидцем, видно охваченную пламенем статую. На месте пожара работают сотрудники МЧС России. Обстоятельства инцидента выясняются.
Прокуратура также проведет проверку качества и огнестойкость материалов, применявшихся для возведения памятника.
Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,МЧС,Республика Татарстан,Заинск,
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