Более полсотни заключенных приняли участие в бунте в московском СИЗО «Водник». Подробности инцидента, который произошел 14 марта, приводит РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
По его словам, к конфликту зеков с администрацией привело появление информации о том, что одного из заключенных избили в карцере. Поддержать протест решили более 50 человек.
Троих зачинщиков бунта поместили в карцер на 15 суток.
Ранее сообщалось, что арестанты из первого режимного корпуса повредили восемь камер видеонаблюдения, четыре информационных стенда, восемь форточек для раздачи пищи, смотровые глазки камер, радиоприемник и четыре кнопки вызова сотрудников СИЗО.