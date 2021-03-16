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Бунт в московском СИЗО «Водник» поддержали полсотни заключенных

Lenta.ru
47 минут назад
Более полсотни заключенных приняли участие в бунте в московском СИЗО «Водник». Подробности инцидента, который произошел 14 марта, приводит РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
По его словам, к конфликту зеков с администрацией привело появление информации о том, что одного из заключенных избили в карцере. Поддержать протест решили более 50 человек.
Троих зачинщиков бунта поместили в карцер на 15 суток.
Ранее сообщалось, что арестанты из первого режимного корпуса повредили восемь камер видеонаблюдения, четыре информационных стенда, восемь форточек для раздачи пищи, смотровые глазки камер, радиоприемник и четыре кнопки вызова сотрудников СИЗО.
Кроме этого, зачинщики бунта напали на прапорщика, дежурившего в тот вечер в изоляторе. Заключенные выкрикивали в его адрес угрозы и бросали в него попавшие в руки предметы.
Происшествия,ФСИН,РЕН ТВ,
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