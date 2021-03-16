На Ройзмана составили протокол о нарушении режима ЧП

На него составлены протоколы о нарушении требований режима чрезвычайного положения (ч. 5 ст. 20.5 КоАП) из-за участия в акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Отметим, что режим ЧП в указанные даты в России не объявлялся.
После составления протоколов политик был отпущен. В беседе с «Новой газетой» Ройзман сообщил, что с рапортом он не согласен и будет давать показания в суде.
«У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции», — заявил он.