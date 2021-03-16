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В аэропорту Екатеринбурга задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана

Русская Планетаиещё 1
30 минут назад
Сотрудники полиции задержали в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» бывшего мэра города Евгения Ройзмана.
На Ройзмана составили протокол о нарушении режима ЧП
Фото: ТАССТАСС
На него составлены протоколы о нарушении требований режима чрезвычайного положения (ч. 5 ст. 20.5 КоАП) из-за участия в акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Отметим, что режим ЧП в указанные даты в России не объявлялся.
После составления протоколов политик был отпущен. В беседе с «Новой газетой» Ройзман сообщил, что с рапортом он не согласен и будет давать показания в суде.
«У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции», — заявил он.
Дата судебного заседания пока не назначена.
Происшествия,Евгений Ройзман,Алексей Навальный,Аэропорт Кольцово,Екатеринбург,
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