Полицейского уволили за удар ножом посетителя кафе на Урале

Сотрудник полиции , обвиняемый в умышленном причинении вреда здоровью после удара ножом посетителя ресторана в городе Заречном Свердловской области , уволен из органов МВД. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным сведениям, ночью 6 февраля в одном из ресторанов города Заречный между двумя мужчинами произошел конфликт. По его окончании молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу, а вслед за ним вышел и неизвестный, который догнал его и нанес удар ножом в поясничную область, после чего скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник местного отдела полиции, его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудниками уголовного розыска города Заречный по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью действительно был задержан дежурный территориального отдела внутренних дел. По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой ныне обвиняемый уже уволен из органов МВД по отрицательным основаниям. Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава пятеро его непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщил Горелых.

По данным старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, были проведены несколько экспертиз. Вину в совершенном преступлении бывший полицейский признал, возместив пострадавшей стороне причиненный вред.

Как прокомментировала старший помощник прокурора области Марина Канатова, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия"). "Уголовное дело направлено в Заречный районный суд для рассмотрения по существу", — добавила Канатова.