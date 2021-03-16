Пьяная украинская физкультурница избила ученика 

Учительница физкультуры тернопольской гимназии имени Ивана Франко пришла в школу в нетрезвом состоянии и избила семиклассника. Об этом сообщает портал «20 минут»

По словам родственницы одного из учеников, педагога задели какие-то слова школьника.

«Малый ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и начала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик», — отметила она.

В итоге учителям пришлось «выламывать двери». В каком состоянии находится пострадавший школьник, не уточняется.

Директор гимназии Анатолий Крыжановский подтвердил информацию об инциденте.

«Да, это действительно имело место. Для нас, как для педагогического коллектива, это недопустимая событие. Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает», — подчеркнул он.

В местной полиции начали проверку.

Как писал «Рамблер», ранее в Китае учитель математики до смерти избил десятилетнюю ученицу за неправильные ответы. СМИ сообщали, что он долго дергал ее за уши и бил по голове. Девочку госпитализировали, позже она скончалась.