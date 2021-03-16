Соседи 62-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в убийстве семилетней девочки, рассказали, что он издевался над детьми и пытался их совращать. Об этом сообщает «Украина 24»
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Как писал «Рамблер», тело семилетней жительницы села Счастливое обнаружили 11 марта после четырех дней поисков. Экспертиза установила, что девочка была изнасилована, причиной ее смерти стала механическая асфиксия.
По подозрению в убийстве задержали ее 62-летнего соседа. Мужчина жил один и дружил с отцом убитой. По словам жителей села, у него три судимости за хулиганство и избиения людей.
«Я его боялась, если выпьет. < > Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои» , - рассказала жительница Счастливого Александра Юнгина.
Родители пострадавших детей написали на него заявление, но полиция ничего не сделала, так как «не было тяжких телесных повреждений».
Полицейские пришли домой к подозреваемому вечером 13 марта, чтобы взять материал для ДНК-экспертизы. Они застали его во время попытки самоубийства, сначала отправили в больницу, а затем арестовали. Свою вину он отрицает.