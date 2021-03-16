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Душил детей, показывал гениталии: задержан предполагаемый убийца первоклассницы

Мария Иванова
1 час назад
Соседи 62-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в убийстве семилетней девочки, рассказали, что он издевался над детьми и пытался их совращать. Об этом сообщает «Украина 24».
Как писал «Рамблер», тело семилетней жительницы села Счастливое обнаружили 11 марта после четырех дней поисков. Экспертиза установила, что девочка была изнасилована, причиной ее смерти стала механическая асфиксия.
По подозрению в убийстве задержали ее 62-летнего соседа. Мужчина жил один и дружил с отцом убитой. По словам жителей села, у него три судимости за хулиганство и избиения людей.
«Я его боялась, если выпьет. < > Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои» , - рассказала жительница Счастливого Александра Юнгина.
Родители пострадавших детей написали на него заявление, но полиция ничего не сделала, так как «не было тяжких телесных повреждений».
Полицейские пришли домой к подозреваемому вечером 13 марта, чтобы взять материал для ДНК-экспертизы. Они застали его во время попытки самоубийства, сначала отправили в больницу, а затем арестовали. Свою вину он отрицает.
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