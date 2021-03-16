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Мужчина расчленил сына топором под Екатеринбургом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 16 марта 2021
Мужчина расчленил сына топором под Екатеринбургом
Фото: depositphotos.com
Житель Екатеринбурга убил сына и расчленил его тело, а потом помогал силовикам в поисках якобы пропавшего молодого человека. В отношении него сотрудники следственного управления СК по Свердловской области возбудили дело по статье УК РФ «Убийство», сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, инцидент произошел утром 10 марта в районе 31-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Обвиняемый нанес несколько ударов по голове своему сыну, в результате чего пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Для сокрытия следов убийства отец расчленил тело топором и спрятал останки на этом же участке леса, присыпав снегом, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Тело было обнаружено 13 марта местным егерем. Сам обвиняемый с заявлением о пропаже сына в полицию не обращался и сделал это только после того, как о пропавшем брате забеспокоилась его сестра. После организации розыскных мероприятий отец активно помогал поисковым группам. Но в ходе следствия были найдены доказательства его причастности к убийству.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сыщики уголовного розыска ГУ МВД совместно с коллегами из ОВД Верхней Пышмы выявили и изобличили подозреваемого. «Останки разыскиваемого человека были обнаружены недалеко от озера Вашты. Задержанным оказался житель Верхней Пышмы, ранее судимый за незаконную рубку леса — так называемый „черный лесоруб“. Первоначально подозреваемый, а ныне уже обвиняемый, намеревался ввести оперуполномоченных в заблуждение, сообщив им вымышленную версию случившегося», — отметил полковник Горелых.
Пресс-служба областного управления СКР сообщила, что сейчас выясняется причина убийства. «Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее мужчину заподозрили в убийстве и расчленении женщины в Ленобласти.
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Происшествия , Убийство , Валерий Горелых , СКР , МВД , Екатеринбург , Нижний Тагил , Свердловская Область , Среднеуральск
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