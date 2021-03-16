Пираты похитили россиянина в Нигерии

Пираты похитили гражданина России Нигерии . Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в стране.

12 марта в 210 милях от города Лагоса пираты напали на судно MT Davide B, которое принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. Они похитили членов экипажа корабля, в том числе гражданина России С.В. Вдовина.

«Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения Вдовина и его освобождению», — сказано в сообщении посольства.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, Davide B — нефтяной танкер и химовоз, плавающий под флагом Мальты. 21 февраля он вышел из города Киля в Германии в западном направлении. В последний раз наземная автоматическая идентификационная система MarineTraffic фиксировала его местонахождение 14 марта — Гвинейский залив Атлантического океана.