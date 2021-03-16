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Пираты похитили россиянина в Нигерии

Артём Кульша
46 минут назад
Пираты похитили гражданина России в Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в стране.
Пираты похитили россиянина в Нигерии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
12 марта в 210 милях от города Лагоса пираты напали на судно MT Davide B, которое принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. Они похитили членов экипажа корабля, в том числе гражданина России С.В. Вдовина.
«Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения Вдовина и его освобождению», — сказано в сообщении посольства.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, Davide B — нефтяной танкер и химовоз, плавающий под флагом Мальты. 21 февраля он вышел из города Киля в Германии в западном направлении. В последний раз наземная автоматическая идентификационная система MarineTraffic фиксировала его местонахождение 14 марта — Гвинейский залив Атлантического океана.
В феврале издание Dryad Global сообщило, что пираты захватили рыболовное судно Lianpengyu под флагом Габона для проведения дальнейших атак на другие суда в Гвинейском заливе.
Происшествия,Россия,Нигерия,
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