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Пираты похитили россиянина во время нападения на судно в Гвинейском заливе 

Вечерняя Москва и ещё 4 17 минут назад
Россиянин попал в плен к пиратам
Фото: globallookpress.com
Во время нападения на судно в Гвинейском заливе пираты похитили моряков. Среди них есть граждане Филиппин, прибалтийских стран и один россиянин. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил представитель компании De Poli Shipmanagement Кор Радингс.
Инцидент произошел в четверг, 11 марта. Судно, на которое напали злоумышленники, принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement.

— Нам пока не удалось установить контакт с экипажем и людьми, которые их удерживают. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы установить этот контакт, — цитирует Радингса РИА Новости.

На данный момент посольство России в Нигерии принимает все возможные меры по спасению российского моряка.
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Происшествия , РИА Новости , Либерия , Мальта , Нигерия , Румыния , Филиппины
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