Полицейский на авто с мигалками сбил ребенка в Москве

Москве сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил ребенка. 11-летний школьник перебегал дорогу на Шипиловской улице и угодил под колеса машины ППС, за рулем которой находился 34-летний инспектор. Видео происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT.

На кадрах видно, что мальчик перебегает проезжую часть в неположенном месте. После наезда на него полицейский тут же остановился и вышел из машины.

Источник сообщает, что ребенок был госпитализирован с сотрясением и черепно-мозговой травмой. Сегодня родители намерены забрать его из больницы.