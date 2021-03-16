Полицейский на авто с мигалками сбил ребенка в Москве

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Москва

Появилось видео наезда полицейского на служебном авто на ребенка в Москве 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Москве сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил ребенка. 11-летний школьник перебегал дорогу на Шипиловской улице и угодил под колеса машины ППС, за рулем которой находился 34-летний инспектор. Видео происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT.
На кадрах видно, что мальчик перебегает проезжую часть в неположенном месте. После наезда на него полицейский тут же остановился и вышел из машины.
Источник сообщает, что ребенок был госпитализирован с сотрясением и черепно-мозговой травмой. Сегодня родители намерены забрать его из больницы.
Происшествия , Видео
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