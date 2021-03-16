Столичный полицейский за рулём служебного автомобиля сбил ребёнка, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщает ТАСС. Мальчик получил травмы.
Инцидент произошёл вечером 15 марта на улице Шипиловской. Инспектор патрульно-постовой службы (ППС) за рулём Renault Logan не успел затормозить перед внезапно появившимся на дороге подростком. На видео, опубликованном изданием Life, видно, что школьник сначала оглядывается, дожидается пока проедет пассажирский автобус, и затем стремглав бросается через дорогу с четырьмя полосами для движения. Добежать до тротуара противоположной стороны ему не удаётся. Его сбила полицейская машина с включенными мигалками. Удар оказался настолько сильным, что мальчик перекувыркнулся в воздухе и упал на землю.
По данным журналистов, 11-летний школьник возвращался домой после дополнительных занятий по английскому языку. За рулем служебного авто находился лейтенант полиции. Он был трезв и находился при исполнении. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По факту аварии, в столичном управлении МВД назначена проверка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Тюмени нетрезвый автомобилист сбил маленькую школьницу и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла вечером 17 февраля на улице Избышева. По версии следствия, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали, но медики оказались бессильны. Пострадавшая скончалась в реанимации.
Правоохранители сумели по горячим следам задержать подозреваемого. Его отправили на медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Отягчающими обстоятельствами были признаны состояние опьянения и оставление места происшествия. Если впоследствии суд признает водителя виновным, ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.