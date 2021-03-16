Столичный полицейский за рулём служебного автомобиля сбил ребёнка, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщает ТАСС . Мальчик получил травмы.

Инцидент произошёл вечером 15 марта на улице Шипиловской. Инспектор патрульно-постовой службы (ППС) за рулём Renault Logan не успел затормозить перед внезапно появившимся на дороге подростком. На видео, опубликованном изданием Life , видно, что школьник сначала оглядывается, дожидается пока проедет пассажирский автобус, и затем стремглав бросается через дорогу с четырьмя полосами для движения. Добежать до тротуара противоположной стороны ему не удаётся. Его сбила полицейская машина с включенными мигалками. Удар оказался настолько сильным, что мальчик перекувыркнулся в воздухе и упал на землю.

По данным журналистов, 11-летний школьник возвращался домой после дополнительных занятий по английскому языку. За рулем служебного авто находился лейтенант полиции. Он был трезв и находился при исполнении. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По факту аварии, в столичном управлении МВД назначена проверка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Тюмени нетрезвый автомобилист сбил маленькую школьницу и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла вечером 17 февраля на улице Избышева. По версии следствия, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали, но медики оказались бессильны. Пострадавшая скончалась в реанимации.

Правоохранители сумели по горячим следам задержать подозреваемого. Его отправили на медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Отягчающими обстоятельствами были признаны состояние опьянения и оставление места происшествия. Если впоследствии суд признает водителя виновным, ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.