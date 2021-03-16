Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Москве полицейский авто с мигалками сбил ребенка 

Павел Тиунов 1 час назад
Столичный полицейский за рулём служебного автомобиля сбил ребёнка, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщает ТАСС. Мальчик получил травмы.
Инцидент произошёл вечером 15 марта на улице Шипиловской. Инспектор патрульно-постовой службы (ППС) за рулём Renault Logan не успел затормозить перед внезапно появившимся на дороге подростком. На видео, опубликованном изданием Life, видно, что школьник сначала оглядывается, дожидается пока проедет пассажирский автобус, и затем стремглав бросается через дорогу с четырьмя полосами для движения. Добежать до тротуара противоположной стороны ему не удаётся. Его сбила полицейская машина с включенными мигалками. Удар оказался настолько сильным, что мальчик перекувыркнулся в воздухе и упал на землю.
По данным журналистов, 11-летний школьник возвращался домой после дополнительных занятий по английскому языку. За рулем служебного авто находился лейтенант полиции. Он был трезв и находился при исполнении. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По факту аварии, в столичном управлении МВД назначена проверка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Тюмени нетрезвый автомобилист сбил маленькую школьницу и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла вечером 17 февраля на улице Избышева. По версии следствия, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали, но медики оказались бессильны. Пострадавшая скончалась в реанимации.
Правоохранители сумели по горячим следам задержать подозреваемого. Его отправили на медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Отягчающими обстоятельствами были признаны состояние опьянения и оставление места происшествия. Если впоследствии суд признает водителя виновным, ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Комментарии 1
Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
«Охотник на ведьм» до смерти забил прохожего молотком
04:16
«Охотник на ведьм» до смерти забил прохожего молотком
Происшествия Криминал
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
00:10
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
Происшествия В мире
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
00:22
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
Происшествия
Фура устроила безумный заезд со сбитым байкером
00:15
Фура устроила безумный заезд со сбитым байкером
Происшествия
Полицейский на авто с мигалками сбил ребенка в Москве
00:34
Полицейский на авто с мигалками сбил ребенка в Москве
Происшествия
Столичное СИЗО «терроризирует» шумом москвичей
00:32
Столичное СИЗО «терроризирует» шумом москвичей
Общество Новости Москвы
Овчарка напала на 2-летнюю девочку в Москве
00:27
Овчарка напала на 2-летнюю девочку в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение