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Ставший прототипом героя «Ужаса Амитивилля» маньяк умер в США

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
49 минут назад
Американский маньяк Рональд Дефео-младший, убивший в 1974 году шестерых членов собственной семьи, умер в возрасте 69 лет, сообщили СМИ со ссылкой на департамент исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк.
Ставший прототипом героя «Ужаса Амитивилля» маньяк умер в США
Фото: huffpost.comhuffpost.com
Дефео-младший в 1974 году убил собственного отца, мать, двух братьев и двух сестер в городе Амитивилль, он заявил, что ему приказали это сделать голоса, его приговорили к шести срокам, по 25 лет за каждую жертву, передает РИА «Новости».
Он отбывал наказание в исправительном учреждении штата Нью-Йорк с 1975 года, 2 февраля 2021 года его отправили в медцентр в городе Олбани из-за проблем со здоровьем. Он умер 12 марта в больнице города Олбани, сообщило издание New York Times, причина смерти не сообщается.
История Дефео-младшего легла в основу фильмов и книги «Ужас Амитивилля».
В ноябре 2020 года британский серийный убийца Питер Сатклифф, также известный как «Йоркширский потрошитель», умер от коронавирусной инфекции в возрасте 74 лет.
Происшествия,В мире,РИА Новости,Нью-Йорк,Соединенные Штаты,
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