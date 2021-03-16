Ставший прототипом героя «Ужаса Амитивилля» маньяк умер в США

Он отбывал наказание в исправительном учреждении штата Нью-Йорк с 1975 года, 2 февраля 2021 года его отправили в медцентр в городе Олбани из-за проблем со здоровьем. Он умер 12 марта в больнице города Олбани, сообщило издание New York Times, причина смерти не сообщается.