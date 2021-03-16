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Некто из Москвы предал группу «Альфа» в Литве в 1991-м

Артём Кульша
54 минуты назад
Неизвестный человек из Москвы предал группу «Альфа» во время событий января 1991 года в Литве. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков.
Ветеран КГБ рассказал о предательстве группы "Альфа" в Литве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 1988-1991 годах Кобяков, будучи офицером действующего резерва КГБ, работал в секторе органов государственной безопасности Отдела административных органов ЦК КПСС. Среди его должностных обязанностей было изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии.
Сегодня он рассказал, что в 1990 — начале 1991 года органы госбезопасности выявили в Литве сотрудников спецслужб США, Великобритании, Германии и Польши, которые нелегально руководили местными националистическими организациями.
8-9 января 1991-го в Литву на фоне продолжавшегося захвата власти националистами были переброшены военнослужащие 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и других частей.
В эти же дни органы госбезопасности зафиксировали звонок председателю Верховного совета Литвы Витаутасу Ландсбергису, лидеру националистов, из здания ЦК КПСС в Москве. Неустановленный собеседник детально сообщил ему о планах действий советских военных и группы «Альфа» взять под контроль телецентр и телевизионную башню в Вильнюсе.
«После получения этой информации была организована массовая акция протеста против захвата телебашни, а на крышах близлежащих домов были размещены снайперы. Они безжалостно расстреливали толпу своих соотечественников», — рассказал Кобяков.
Происшествия,Витаутас Ландсбергис,КГБ СССР,КПСС,ФСБ,Москва,Литва,
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