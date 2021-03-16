11 свертков амфетамина нашли у задержанного музыканта

В центре столицы правоохранители задержали музыканта кавер-группы What's Up Band Ивана Будаева, сообщает ТАСС. При себе у него обнаружили большое количество синтетического наркотика.
Будавеа остановили для досмотра 14 марта во 2-ом Крестовском переулке. У музыканта обнаружили 11 свёртков с запрещенным веществом, ещё от трёх он попытался избавиться, выбросив их на землю. Общая масса наркотика, который Будаев имел при себе, составила 41,3 грамма, что оценивается правоохранителями как партия крупного размера.
Возбуждено уголовное дело. Если впоследствии Будаева признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у участницы реалити-шоу «Пацанки» Дианы Субботиной при себе был обнаружен пакетик с запрещенным веществом. По сведениям журналистов, инцидент произошёл в воскресенье 14 марта в Басманном районе Москвы. Известно, что досмотр 26-летней звезды телешоу провели сотрудники ГИБДД. Правоохранители обнаружили под бюстгальтером девушки полиэтиленовый пакетик со следами порошкообразного вещества. Еще один пакетик, но уже с наркотиком Субботина прятала под шапкой. Всего при себе у телезвезды было обнаружено 0,88 грамма запрещенного вещества.