11 свертков амфетамина нашли у задержанного музыканта

В центре столицы правоохранители задержали музыканта кавер-группы What's Up Band Ивана Будаева, сообщает ТАСС . При себе у него обнаружили большое количество синтетического наркотика.

Будавеа остановили для досмотра 14 марта во 2-ом Крестовском переулке. У музыканта обнаружили 11 свёртков с запрещенным веществом, ещё от трёх он попытался избавиться, выбросив их на землю. Общая масса наркотика, который Будаев имел при себе, составила 41,3 грамма, что оценивается правоохранителями как партия крупного размера.

Возбуждено уголовное дело. Если впоследствии Будаева признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.