Парашютист зацепился за хвост вертолёта во время прыжка

Чите парашютист зацепился за хвост вертолета. Инцидент снял на камеру его очевидец в районе поселка Каштак . Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах запечатлено, как вертолет висит в воздухе вместе с парашютистом на протяжении нескольких минут на высоте двух километров, после чего начинает постепенно снижаться. К месту ЧП тут же бегут люди, которые помогают человеку. О его состоянии информации пока нет.