Парашютист зацепился за хвост вертолёта во время прыжка

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Зацепившегося за хвост вертолета парашютиста сняли на видео в Чите 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Чите парашютист зацепился за хвост вертолета. Инцидент снял на камеру его очевидец в районе поселка Каштак. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах запечатлено, как вертолет висит в воздухе вместе с парашютистом на протяжении нескольких минут на высоте двух километров, после чего начинает постепенно снижаться. К месту ЧП тут же бегут люди, которые помогают человеку. О его состоянии информации пока нет.
Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-29 сгорел после столкновения с машиной.
Происшествия , Видео
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