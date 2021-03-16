Петербуржец принял москвича за ведьму и забил молотком 

Москве мужчина до смерти забил молотком прохожего, потому что принял того за ведьму. Об этом сообщает РЕН ТВ

В пресс-службе управления Следственного комитета по столице рассказали, что, согласно предварительным данным, прошедшей ночью вблизи одного из жилых домов на улице Довженко 24-летний уроженец Санкт-Петербурга напал на прохожего, нанес ему сначала множественные удары ногами в область головы, а затем молотком. Потерпевший скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство», задержали подозреваемого и назначили проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы для проверки его психического здоровья.

По данным РЕН ТВ, подозреваемый подъехал к подъезду дома на каршеринге, принял прохожего за ведьму и напал на него. Он нанес ему по меньшей мере 10 ударов строительным молотком, который достал из рюкзака, и скрылся.

«Друзья характеризуют молодого человека как доброго парня, который увлекается спортом и ничего не употребляет из запрещенных веществ», — сообщает телеграм-канал «112».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в хостеле на Ольховской улице в Москве неизвестный мужчина, возможно, находившийся в состоянии опьянения, напал на помощника администратора заведения, а в ходе драки сполз на нем по лестнице.