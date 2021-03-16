Пассажир такси вместо оплаты поездки открыл стрельбу

Москве пассажир такси отказался оплатить поездку и открыл стрельбу по автомобилю.

Мужчина вместе со своей спутницей воспользовался услугами столичного извозчика, но по прибытию к указанному адресу отказался расплачиваться с водителем. После конфликта клиенты покинули машину. А когда такси тронулось с места, мужчина несколько раз выстрелил в него.

В результате были повреждены стекла передней и задней левой двери. Злоумышленник был задержан полицией, при нем был обнаружен пневматический пистолет.