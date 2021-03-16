Пассажир такси вместо оплаты поездки открыл стрельбу

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Москва

Открывший стрельбу по машине пассажир такси попал на видео в Москве 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В Москве пассажир такси отказался оплатить поездку и открыл стрельбу по автомобилю.
Мужчина вместе со своей спутницей воспользовался услугами столичного извозчика, но по прибытию к указанному адресу отказался расплачиваться с водителем. После конфликта клиенты покинули машину. А когда такси тронулось с места, мужчина несколько раз выстрелил в него.
В результате были повреждены стекла передней и задней левой двери. Злоумышленник был задержан полицией, при нем был обнаружен пневматический пистолет.
Происшествия , Видео
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