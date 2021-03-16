Москвич съехал по лестнице на избитом сотруднике хостела 

Неизвестный мужчина сполз по лестнице на сотруднике хостела во время драки. Об этом сообщает агентство «Москва»

В пресс-службе управления внутренних дел по столице агентству рассказали, что позавчера в хостеле на Ольховской улице неизвестный мужчина, возможно, находившийся в состоянии опьянения, напал на помощника администратора заведения, а в ходе драки сполз на нем по лестнице.

После конфликта сотрудник хостела обратился за медицинской помощью. Врачи предварительно диагностировали у него закрытые переломы правой вертлужной впадины и крыла подвздошной кости справа, ушибы мягких тканей головы, грудной клетки, правого локтевого сустава и правой кисти.

Администратор хостела заявил о произошедшем в полицию. Ее сотрудники инициировали проведение проверки по данному факту.

В феврале, как сообщал «Рамблер», в вагоне между станциями «Речной вокзал» и «Водный стадион» Московского метрополитена двое 16-летних подростков напали на двоих мигрантов 30 и 31 года. Они избили их руками, ногами и металлической битой, распылили в их сторону содержимое перцового баллончика, вышли на станции и скрылись. Потерпевшие были госпитализированы. Подозреваемые были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».