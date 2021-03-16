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Москва

Навальный не стал участвовать по видеосвязи в суде по жалобе ФБК на бездействие следствия 

ТАСС 1 час назад
Алексей Навальный не будет участвовать по видеосвязи в заседании военного суда по жалобе ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) на бездействие следствия после его госпитализации в Омске летом 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из 235-го Гарнизонного военного суда, где рассматривается жалоба.
В настоящее время Навальный находится в колонии в Покрове, куда он был доставлен для отбывания наказания по делу "Ив Роше".

"Навальный был уведомлен о возможности участвовать из колонии по видеосвязи. Он сказал, что не возражает против проведения судебного заседания в его отсутствие с участием его представителя. Соответствующее его ходатайство поступило в суд", — сказал председательствующий судья Андрей Толкаченко.

Юрист Навального Владлен Лось ранее обратился в Главное военное следственное управление СК РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении вероятных сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинил в своем отравлении. Следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ. Жалоба в суд была подана Лосем в рамках статьи 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия".
"Жить можно": Навальный опубликовал пост из колонии
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". 7 сентября врачи берлинской клиники сообщили, что Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза в Берлин в организме Навального не было выявлено никаких отравляющих веществ.
После окончания лечения Навальный вернулся в Россию, где был задержан за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше". Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил ему 3,5 года условного срока по этому делу на реальное лишение свободы.
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Андрей Толкаченко , Алексей Навальный , ФСБ , СКР , Мосгорсуд , ФСИН
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