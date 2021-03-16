Алексей Навальный не будет участвовать по видеосвязи в заседании военного суда по жалобе ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) на бездействие следствия после его госпитализации в Омске летом 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из 235-го Гарнизонного военного суда, где рассматривается жалоба.

В настоящее время Навальный находится в колонии в Покрове, куда он был доставлен для отбывания наказания по делу " Ив Роше ".

"Навальный был уведомлен о возможности участвовать из колонии по видеосвязи. Он сказал, что не возражает против проведения судебного заседания в его отсутствие с участием его представителя. Соответствующее его ходатайство поступило в суд", — сказал председательствующий судья Андрей Толкаченко.

Юрист Навального Владлен Лось ранее обратился в Главное военное следственное управление СК РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении вероятных сотрудников ФСБ , которых Навальный обвинил в своем отравлении. Следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ. Жалоба в суд была подана Лосем в рамках статьи 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". 7 сентября врачи берлинской клиники сообщили, что Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза в Берлин в организме Навального не было выявлено никаких отравляющих веществ.