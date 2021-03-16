17 вагонов поезда сошли с рельсов под Челябинском

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17 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области . Видео происшествия публикует телеканал «360».

На перегоне Сыростан-Хребет сошли с рельсов 17 вагонов с углем. По предварительным данным, причиной аварии могло стать резкое торможение состава.

По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, в результате которого был причинен крупный ущерб. Все обстоятельства происшествия выясняет работающая на месте следственно-оперативная группа.