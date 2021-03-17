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Бывшего спецназовца ГРУ поймали после третьего побега 

Lenta.ru и ещё 2 10 минут назад
Экс-спецназовца ГРУ поймали после третьего побега
Фото: Vesma.today
Сбежавший из-под домашнего ареста бывший спецназовец ГРУ Генштаба Валерий Вобликов задержан в четвертый раз в Новосибирске. Об этом в среду, 17 марта, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Алтайскому краю.
Находящегося в федеральном розыске Вобликова поймали 16 марта и заключили под стражу. Для отбывания наказания его этапируют в исправительное учреждение.
16 марта сообщалось, что осужденный совершил третий побег и был объявлен в розыск.
В январе суд признал Вобликова виновным в организации разбойного нападения на усадьбу фермера и назначил наказание в виде семи лет и десяти месяцев лишения свободы. Однако его освободили от наказания из-за заболевания глаз.
Прокуратура и потерпевшие посчитали этот приговор несправедливым, и вышестоящий суд пересмотрел дело. Ему назначили десять лет реального лишения свободы в колонии особого режима. До недавнего времени осужденный находился под домашним арестом. Через некоторое время он сбежал.
В начале 2000-х годов Валерий Вобликов грабил квартиры состоятельных граждан в Новосибирске, руководя преступной группой. В ходе одного из нападений двое потерпевших были убиты. В 2005 году Вобликов объявился в Ярославле. После задержания его привезли в отдел милиции, откуда он сбежал.
Летом 2006 года он совершил побег из СИЗО в Новосибирске с помощью брата-близнеца. Тогда же его задержали и отдали под суд — за все преступления он получил 19 лет заключения. Его родственник получил один год и два месяца колонии общего режима.
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Происшествия , Генштаб , ГРУ , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Алтайский Край , Новосибирск , Новосибирская Область
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