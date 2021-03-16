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Опубликовано видео падения самолета на машину в США

Алевтина Жаркова
1 час назад
Два человека погибли в результате крушения самолета в США, еще двое пострадали. Авиакатастрофа произошла сразу после взлета.
Одномоторное воздушное судно при падении на трассу в городе Пемброк-Пайнс во Флориде врезалось в автомобиль. Кадры происшествия публикует информационный портал «Известия».
Пилот и пассажир самолета погибли. В машине в момент аварии находился взрослый и ребенок, пострадавшие были госпитализированы.
Происшествия,В мире,Видео,газета "Известия",Соединенные Штаты,
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