Уроженца Санкт-Петербурга задержали за избиение прохожего до смерти молотком на западе Москвы

Мужчина напал с молотком на прохожего и забил его до смерти в ночь на 16 марта вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко, на западе Москвы
. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову. Отмечается, что злоумышленник сначала нанес множество ударов ногами в область головы своей жертвы, после чего продолжил избивать жертву молотком. От полученных травм потерпевший умер на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. По словам Ивановой, злоумышленника доставят в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Кроме того, его проверят на наличие психических заболеваний.