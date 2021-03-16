Девушка рассказала о встрече с орским маньяком в Подмосковье

Следствие, как сообщал «Рамблер», подозревает Андреева в причастности к семи убийствам женщин в 2006-2012 годах. Ранее он был объявлен в розыск, но сумел скрыться. 11 марта средства массовой информации сообщили, полицейские Москвы получили ориентировку на орского маньяка.

13 марта студентка сообщила в полицию, что вечером 10-го встретила Андреева в автобусе в Одинцовском городском округе. Его волосы были седыми, во рту не хватало большого числа зубов, два зуба сверху были золотые. Он был одет в грязные джинсы и грязную темную куртку.

Мужчина вошел вслед за девушкой в автобус и сел напротив нее, хотя было много других свободных мест. Он стал улыбаясь разглядывать студенту. В какой-то момент мужчина спросил ее, откуда и куда она едет. Она ответила, после чего тот стал спрашивать «всякую ерунду».