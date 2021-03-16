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Девушка рассказала о встрече с орским маньяком в Подмосковье

Артём Кульша
26 минут назад
Жительница Московской области встретила орского маньяка Валерия Андреева в салоне автобуса. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», она заявила в полицию.
Следствие, как сообщал «Рамблер», подозревает Андреева в причастности к семи убийствам женщин в 2006-2012 годах. Ранее он был объявлен в розыск, но сумел скрыться. 11 марта средства массовой информации сообщили, полицейские Москвы получили ориентировку на орского маньяка.
13 марта студентка сообщила в полицию, что вечером 10-го встретила Андреева в автобусе в Одинцовском городском округе. Его волосы были седыми, во рту не хватало большого числа зубов, два зуба сверху были золотые. Он был одет в грязные джинсы и грязную темную куртку.
Мужчина вошел вслед за девушкой в автобус и сел напротив нее, хотя было много других свободных мест. Он стал улыбаясь разглядывать студенту. В какой-то момент мужчина спросил ее, откуда и куда она едет. Она ответила, после чего тот стал спрашивать «всякую ерунду».
Студентка вышла на своей остановке, а мужчина остался внутри. Он смотрел ей вслед, когда автобус отъезжал от остановки.
Происшествия,Видео,Валерий Андреев,Московская Область,
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