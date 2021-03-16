Девушка рассказала о встрече с орским маньяком в Подмосковье

Студентка из Подмосковья заявила в беседе с МК, что несколько дней назад встретила орского маньяка Валерия Андреева в салоне автобуса в Одинцовском городском округе.

Ранее сообщалось, что уроженца Оренбургской области начали искать в Москве . На преступника вышли еще в 2012 году, с тех пор он находится в бегах.

В субботу девушка сообщила в полицию о случившимся. По ее словам, двумя днями ранее она столкнулась с Андреевым в общественном транспорте.

"Когда оплачивала проезд, то заметила, что следом за мной в салон зашел пожилой мужчина. Он сел прямо напротив меня, несмотря на то, что свободных мест было достаточно. Незнакомец какое-то время разглядывал меня и как-то странно улыбался", — утверждает студентка.

Собеседница газеты отметила, что у мужчины были седые волосы, темная куртка и джинсы. При этом его одежда была грязной. Незнакомец сел напротив девушки и попытался выведать у попутчицы маршрут ее путешествия. У него не хватало множества зубов, а также были золотые коронки.

"Когда автобус стал подъезжать к моей остановке, я встала и сказала, что мне пора выходить. Незнакомец смотрел мне вслед, даже когда автобус стал отъезжать. Больше я этого человека не видела", — пояснила она.

В пятницу студентка увидела в университете объявление о розыске орского маньяка, в котором она узнала попутчика. Полиция проводит проверку по заявлению девушки.

Орский маньяк

Андреева, прозванного орским маньяком, заочно обвинили в восьми убийствах и объявили в федеральный розыск. Не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки.

Орский маньяк входит в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых в стране. В конце 2019 года его объявили и в международный розыск. В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах.

Злоумышленник периодически "всплывал" в разных городах России: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре. По данным СК, он может пользоваться поддельными документами, а заурядная, без характерных примет внешность позволяет легко раствориться в толпе.