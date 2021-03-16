Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мошенники начали предлагать жителям России «бонусы от государства» 

ИА Regnum и ещё 4 38 минут назад
Мошенники начали предлагать россиянам «бонусы от государства»
Фото: ТАСС
Мошенники придумали новую схему обмана жителей России, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.
По её словам, злоумышленники рассылают гражданам смс-сообщения о якобы поступлении на счет средств, которые являются «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства.
Россиянин лишился накоплений после 65 звонков мошенников
Однако мошенники требуют от жертвы подтвердить «легитимность получения такой бонусной поддержки», перейдя по ссылке на сайт, который является подделкой официальных сайтов ведомств.

«За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — цитирует РИА Новости Лазареву.

При переходе на сайт злоумышленниками проводится сбор личных данных и данных карт потребителя для хищения денег.
Напомним, ранее руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева сообщила, что мошенники в последнее время стали звонить людям под видом полицейских. Такой человек может выведать у клиента банка сведения о счетах и картах. У жертвы могут похитить деньги или оформить подложные кредиты. Информация о клиентах стекается в базы данных, которые продаются в теневом сегменте сети за большие деньги.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
ИА Regnum: последние новости
Халатность. СК возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Дагестане Халатность. СК возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Дагестане В Томске дознавателя полиции арестовали по подозрению в сбыте наркотиков В Томске дознавателя полиции арестовали по подозрению в сбыте наркотиков В Хорватии пациентка скончалась после вакцинации препаратом AstraZeneca В Хорватии пациентка скончалась после вакцинации препаратом AstraZeneca
Комментарии 9
Происшествия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
00:22
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
Происшествия
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
00:30
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
В мире США
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
02:59
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
Происшествия
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
01:16
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
В мире Общество
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
00:27
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
Происшествия
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
00:12
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
00:28
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
00:26
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
Происшествия
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
00:30
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение