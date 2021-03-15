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В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 

Газета.Ru и ещё 1 45 минут назад
Недалеко от Токио произошло землетрясение
Фото: Reuters
В 54 километрах от японской столицы Токио в префектуре Ибараки региона Канто произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает портал Volcano Discovery.
Толчки зафиксировали по всей территории региона, из ближайших городов идут сообщения о легких толчках. Первые колебания зафиксировали в 04:56 по местному времени.
По сообщениям японского Национального исследовательского института сейсмологии, вибрации не нанесли заметных разрушений, но должны были ощущаться населением.
Канто — самый густонаселенный регион Японии, здесь проживает больше 42 млн человек. В 1923 году здесь произошло самое разрушительное в истории Японии землетрясение, жертвами которого стали более 140 тыс. человек.
Ранее в Исландии произошла серия землетрясений магнитудой до 5,7.
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Происшествия , Ибараки , Исландия , Токио , Япония
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