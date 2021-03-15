Учительница уволилась после стриптиза для школьника

32-летняя Дарья Романова (имя изменено) пришла работать в школу два года назад. Коллеги рассказывали, что девушка очень любила детей, но особые отношения у нее сложились с девятиклассником Михаилом. По версии односельчан Дарьи, учительница сняла видео со своим стриптизом и отправила старшекласснику.