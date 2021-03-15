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Уголовное дело возбудили после обрушения моста в Дагестане 

ТАСС и ещё 5 26 минут назад
Уголовное дело завели после обрушения моста в Дагестане
Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан
Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после обрушения автомобильного моста в Дагестане, в результате которого пострадал человек. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы республиканского управления Следственного комитета России.

"Уголовное дело по факту обрушения моста в Шамильском районе Дагестана, при котором пострадал водитель "Камаза", возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сообщил собеседник.

По версии следствия, обрушение стало возможно из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильного моста.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, принимаются меры к установлению виновных лиц", — добавил представитель следствия.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обрушении моста в Дагестане во время проезда грузового автомобиля. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, обрушение пролета моста через реку Аварское Койсу в высокогорном селе Хебда Шамильского района произошло из-за того, что "Камаз", проезжающий через мост, был перегружен. Без дорожного сообщения остались три высокогорных населенных пункта — Кахиб, Гоор, Хиндах.
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Происшествия , Камаз , Гоор , Нидерланды
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