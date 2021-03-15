В Осло скончался один из трех медиков, госпитализированных после прививки AstraZeneca, сообщает
РИА «Новости».
«В субботу медицинское агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину пациентов госпитализированы из-за образования тромбов. Университетская клиника сообщила, что один из госпитализированных скончался», - заявил медицинский директор норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен на пресс-конференции.
По словам Мадсена, в настоящее время изучается информация об образовании тромбов у всех вакцинированных от коронавируса, независимо от производителя вакцины.
Медперсонал Университетской клиники изучает общие особенности трех госпитализированных с тромбами пациентов. Их случаи сравнивают с аналогичными, выявленными за границей.
По словам Мадсена, расследование идет не только в Норвегии, но и на европейском уровне.
Норвегия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Известно, что уже более 120 тысяч норвежцев получили прививку именной этой вакциной.
Как сообщал «Рамблер», в субботу сразу три норвежских медика были госпитализированы в тяжелом состоянии из-за тромбов, возникших после вакцинации препаратом AstraZeneca. За день до этого в Норвегии умер пациент, которому ввели вакцину AstraZeneca. Летальные исходы также были зафиксированы в Дании, Австрии, Словакии и других европейских странах. Из-за этого Италия, Дания, Исландия, Норвегия, Нидерланды приостановили вакцинацию этим препаратом.