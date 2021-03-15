В Осло скончался один из трех медиков, госпитализированных после прививки AstraZeneca, сообщает РИА «Новости».

«В субботу медицинское агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину пациентов госпитализированы из-за образования тромбов. Университетская клиника сообщила, что один из госпитализированных скончался», - заявил медицинский директор норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен на пресс-конференции.

По словам Мадсена, в настоящее время изучается информация об образовании тромбов у всех вакцинированных от коронавируса, независимо от производителя вакцины.

Медперсонал Университетской клиники изучает общие особенности трех госпитализированных с тромбами пациентов. Их случаи сравнивают с аналогичными, выявленными за границей.

По словам Мадсена, расследование идет не только в Норвегии, но и на европейском уровне.

Норвегия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Известно, что уже более 120 тысяч норвежцев получили прививку именной этой вакциной.