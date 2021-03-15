Насонова признали виновным по статье 293 («Халатность») УК РФ . Как уточнили в Генпрокуратуре , осужденный приговорен к полугоду исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов зарплаты. Приговор в отношении Сергея Насонов пока не вступил в законную силу.

Следователи установили , что Насонов не выезжал на место дорожного происшествия. Образцы крови погибшего он взял лишь через два дня, но хранил не в холодильной камере, вследствие чего они могли испортиться.

При вскрытии эксперт не изъял биологические материалы для судебно-гистологической экспертизы и определения наличия и количественного содержания этанола. Обнаружив алкоголь, он не придал этому значения и не провел дополнительную проверку, даже не сохранив образцы крови мальчика.

Смертельное ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на дорогу на велосипеде. Позже экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.