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Один из медиков в Норвегии умер после вакцинации AstraZeneca 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Один из медиков, ранее госпитализированный после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, скончался, сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.

«В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер», — цитирует ТАСС Мадсена.

В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК) , Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», — заявили в компании.
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Происшествия , Видео , ЕС , ИТАР-ТАСС
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